L'Hellas Verona prova a regalare un difensore centrale al nuovo allenatore Cioffi. Secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta dello spagnolo Pablo Marí, rientrato all'Arsenal dopo il prestito all'Udinese.



In uscita Casale è sempre un obiettivo della Lazio. A Gunter pensa il Besiktas, interessato anche a Cetin, tornato al Verona dopo essere andato a giocare in prestito sempre in Turchia, a gennaio, col Kayserispor.