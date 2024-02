Verona e Salernitana tra Manolas e Mustafi: le ultime sul mercato degli svincolati

Redazione CM

Protagoniste nel bene e nel male della sessione di mercato invernale, Verona e Salernitana continuano a muoversi anche sul mercato degli svincolati, l'unico che rimane sempre aperto. Le squadre di Sogliano e Sabatini sono in cerca di un ultimo puntello per la difesa, e, dopo l'arrivo in Italia di Jerome Boateng, l'idea è quella di dare seguito con un altro profilo di grande esperienza anche nel nostro campionato.



MANOLAS ASPETTA - Il greco ex Roma e Napoli Kostas Manolas, liberatosi dallo Sharjah, ha ricevuto una proposta dalla Salernitana che promette un bonus importante legato all'eventuale salvezza, ma non ha ancora accettato. In questo scenario potrebbe inserirsi il Verona, in cerca di un sostituto di Hien passato all'Atalanta dopo che la pista Kurtulus è tramontata.



MUSTAFI L'ALTERNATIVA - Nel caso in cui Manolas alla fine accettasse il Verona, oppure prendesse una decisione diversa, la Salernitana ha sul tavolo il dossier Skhodran Mustafi, classe 1992 (un anno più giovane di Manolas) ultimamente al Levante in Spagna ma anche lui attualmente libero e anche lui ben inserito nel contesto della Serie A con nel curriculum un paio di stagioni alla Sampdoria tra il 2012 e il 2014.