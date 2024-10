Verona, le pagelle di CM: Sarr non basta, Bradaric in black-out

Getty Images

se non fosse per i sei gol, su cui ha poca colpa, potrebbe ambire anche al 6 in pagella viste le belle parate su Lookman e Retegui che permettono al Verona di non venire umiliato.non riesce a trovare le misure per contenere il tridente pesante nerazzurro, sempre in ritardo, con interventi inefficaci.De Ketelaere lo porta a spasso, Lookman lo inganna, di Retegui avrà gli incubi: con lui in campo la situazione non migliora).all'inizio è l'unico della difesa a sventare qualche palla velenosa di Retegui ma col passare del tempo perde smalto anche lui

in difesa non aiuta, sulla corsia non si vede.prova da dimenticare, Zanetti gli chiede molto di più e lo toglie.: forse poteva fare di più da titolare, così ha poco tempo ma non convince).poteva e doveva essere uno degli uomini chiave e invece il centrocampo non fa da filtro questa sera.non gli bastava arrancare in confusione alla ricerca del tridente perduto, prende anche un giallo.la mossa che avrebbe dovuto aggiustare la partita non dà i risultati sperati, manca esperienza).

rispetto ai compagni dà qualche risposta in più ma serve più cattiveria agonistica.i passaggi che riesce a regalare a Sarr sono evidenziati dalla moria di azioni offensive, ma nel complesso sono poca cosa.ha il merito di risvegliare dal letargo Carnesecchi con un bel tiro).le intuizioni non gli mancano, oltre al gol nel sette scheggia anche il legno, ma è troppo solo.: la difesa a tre speculare a quella di Gasperini non convince e sul campo si trasforma subito in un 5-4-1 che dovrebbe difendersi dai colpi del tridente ma non ci riesce. Buio profondo, sono cinque sconfitte nelle ultime sei gare e 21 gol subiti finora.