Verona, le pagelle di CM: Suslov fa la partita. Duda troppi errori

Verona-Frosinone 1-1



Montipò 6,5: non può di certo nulla sul gol subito, ma tiene in galla i suoi su numerose occasioni, soprattutto nel secondo tempo.



Tchatchaoua 6,5: nel primo tempo parte abbastanza compassato, poi trova maggiori spazi e riesce ad essere più incisivo.



Dawidowicz 6: una partita sufficiente nel complesso. Combatte con gli avversari, anche se a volte con troppa irruenza.



Magnani 6,5: cerca di tener sempre alta la linea difensiva. Buon senso della posizione quando nel secondo tempo gli avversari si fanno più aggressivi.



Cabal 6,5: partita di sostanza e di corsa. Fa avanti e indietro lungo la fascia dando più opzioni alla manovra offensiva.

(dal 44' s.t. Vinagre: s.v.)



Duda 55,: non pienamente sufficiente. Molta difficoltà nel trovare la propria posizione in un centrocampo davvero denso di maglie avversarie. Sbaglia anche un prezioso rigore.

(dal 36' s.t. Silva: s.v.)



Serdar 5,5: deve giocare sempre a cavallo tra centrocampo e difesa. Poteva sicuramente essere più incisivo nella ripresa.

(dal 18' s.t. Tavsan 6: buon impatto sulla gara nel suo complesso.)



Folorunsho 7: cerca di dare un buon apporto alla fase offensiva. Bene le sue incursioni in area di rigore avversaria.



Suslov 7,5: gol dal dischetto e gara giocata sempre ad alti ritmi. Una spina nel fianco per i giocatori del Frosinone.



Lazovic 5,5: parte bene, ma nella ripresa sembra non essere rientrato in campo mentalmente.

(dal 18' s.t. Henry 6: si mette a disposizione dei compagni. Sbaglia una conclusione che sicuramente poteva essere calciata molto meglio.)



Noslin 6: gara nel complesso sufficiente. Si mette a disposizione dei compagni, cercando gli inserimenti tra le linee difensive avveersarie.

(dal 36' s.t. Cruz 6: a parte qualche errore tecnico, esordio sufficiente.)





All. Baroni 6: Verona completamente stravolto a livello di rosa, comunque messo bene in campo. Calo nella ripresa.