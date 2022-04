Il portiere del Verona Lorenzo Montipo' ha parlato a Dazn e Sky prima della gara con la Sampdoria:



"La Samp arriva da tre ko di fila, saranno indemoniati, faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Noi daremo il massimo per il nostro obiettivo, vogliamo superare i 54 punti per entrare nella storia di questo club".