Quella che sta per finire potrebbe essere l'ultima stagione di Marco Silvestri con il Verona. Contratto in scadenza nel 2022 e la possibilità di lasciare i gialloblù con un anno d'anticipo: secondo La Gazzetta dello Sport vorrebbe fare il salto in una big sperando anche in un aumento dell'ingaggio. Al momento, la sua valutazione è di circa 6/7 milioni di euro.