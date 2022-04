Il Verona non ha dubbi sul riscatto del Cholito Simeone, i gialloblù sono determinati a riscattarlo per 12 milioni di euro come da accordi col Cagliari. Poi, si valuterà il futuro. Il giocatore piace molto al Valencia che lo sta seguendo con interesse, non è escluso che il Verona possa riscattarlo per poi rivenderlo e fare una plusvalenza.