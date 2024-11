Getty Images

Vigilia di, in conferenza stampa ha parlato l'allenatore dell'Hellas, Paolo. Queste le parole del tecnico che ha anche risposto circa la designazione arbitrale affidata adella sezione didopo le polemiche die quelle dell'ultima sfida tra le due, a Milano, con il fallo disuprima del gol di"Non ero io il mister dell’Hellas, maOra fa parte del passato e non mi va di rimarcalo. Per quello che riguarda la nostra posizione,, noi dobbiamo dare il massimo e sono sicuro che anche il direttore di gara farà lo stesso, in una partita importante per entrambi. Non dobbiamo fare assolutamenteo altri discorsi, conta il campo e questo vale per tutti, poi la partita ci dirà quello che succederà”.

, la squadra si è riunita al completo solo ieri, abbiamo perso un giocatore importante come, oggi l'allenamento sarà determinante ma. Se si ragiona su di loro i punti forti li hanno in tutte le zone del campo e si finisce per fare una partita troppo. Io voglio fare la nostra partita, in casa nostra,, è chiaro che faremo delle valutazioni anche tattiche ma non vogliamo essere spettatori della gara e fare una partita per mettere in difficoltà anche una grande squadra come l'Inter".