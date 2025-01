Verso Atalanta-Juventus: le condizioni di Vlahovic e Conceiçao, chi recupera e chi no

Scollinato il derby della Mole contro il Torino, lavolge lo sguardo al recupero dell'ultima di andata rinviata per la Final Four di Supercoppa Italiana, avversaria l'Atalanta al Gewiss Stadium. Per la gara di martedì gli occhi sono puntati sui due indisponibili di non lungo corso, ossia- Per quanto riguarda l'ala ex Porto, ila causa del quale non ha potuto giocare in semifinale di Supercoppa Italiana non gli permette ancora di riaggregarsi al gruppo. Anche oggi ha svolto lavoro di recupero,

- L'attaccante serbo invece è stato alle prese con unche tuttavia sembra superato:. Thiago Motta recupererà anche Manuel Locatelli, squalificato contro il Torino.