Juventus, è la settimana decisiva per il mercato: le tre richieste di Motta

Urgono rinforzi. Due parole che diventano il motivetto della settimana che sta per spalancarsi, quella in cui lanon può restare ferma a guardare, così come accaduto nella settimana post Supercoppa.si è addentrato nel circondario del mercato, dopo l'affaresfumato sul più bello ha dovuto riprendere il passo, e accelerarlo un po', perché arrivati a metà gennaio si è arrivati pure al momento delle scelte forti. Non si può tergiversare. E non si può non chiudere il mercato con degli acquisti, anche tappabuchi. Perché di questo si tratta, e va oltre la programmazione estiva e l'obiettivo di puntellare a gennaio: in alcune zone della rosa, la Juve ha voragini. Da colmare in venti giorni.

In primis, la difesa. Anche con il, lasi è ritrovata a giocare con calciatori adattati. Cambiaso non era al top e allora il sostituto è statogioca al centro da una vita, ma l'obiettivo di Motta era inserirlo tra i titolari sulla fascia destra, dove per forza di situazioni Savona ha dovuto accelerare la sua crescita. E se si fa male il francese? O se viene un raffreddore a Gatti? Senza Danilo, al momento c'è il soloin grado di sostituire la coppia di centrali, senza dover ricorrere ai giovani di Next Gen e Primavera, che pure con il Toro Motta non ha voluto convocare.Inutile aggiungere che avere Danilo avrebbe rasserenato, o comunque rallentato parzialmente la corsa ai sostituti.

- Nel Derby si è resa pure più evidente la necessità di andare su un colpo offensivo. Per quanto la partita di Nico Gonzalez sia stata tutto sommato positiva nei movimenti e nelle intenzioni, la Juve si è trovata costretta a giocare in un modo comunque differente rispetto al solito. Privandosi dei cross e delle soluzioni alte, trovando meno la profondità e provando a dialogare più con la punta, pronta ad aprire gli spazi. Ecco:E per quanto si lavori forte per Kolo Muani, dando un occhio pure alla situazionerischia di regalare un attaccante a Motta soltanto dopo la partita con il Milan, decisiva quanto quella di martedì con l'Atalanta per la corsa Champions. Buona fortuna, Thiago. Ne avrà bisogno.