La Juve tenterà questa sera l'impresa contro l'Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League.



L’81% delle squadre che hanno vinto la partita d’andata in casa per 2-0 nella fase a eliminazione diretta di Champions League hanno passato il turno (13/16), tuttavia sono state eliminate tre delle ultime quattro squadre ad essersi trovate in questa situazione.