Questa sera a partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il posticipo della 13esima giornata di Serie A, Juventus-Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità sul Derby d'Italia.



La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol: i bianconeri non infilano quattro clean sheet consecutivi in Serie A da dicembre 2018 (sei in quel caso, con sei vittorie senza subire alcuna rete).