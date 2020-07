Napoli-Milan è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A ed è decisiva per la corsa Europa League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Nelle 11 partite con Zlatan Ibrahimovic in campo in questa Serie A il Milan viaggia a una media di 1.9 punti a partita (e con 55% di vittorie); nelle 20 disputate senza di lui la media si abbassa a 1.4 (con 40% di successi).