L'Inter è a un passo dall'acquisto dell'esterno nigeriano classe '90 Victor Moses: i nerazzurri sono in contatto con il Chelsea per sbloccare la trattativa, c'è l'ok da parte dei Blues per il prestito con diritto riscatto. L'assenso da parte del calciatore c'era già stato: Conte lo vuole a Milano dopo averlo allenato a Londra, ormai manca solo il via libera da parte del Fenerbahce, che deve acconsentire ad interrompere il prestito a metà stagione. Ma sono formalità, l'Inter ha trovato il suo esterno sinistro dopo il fallimento della trattativa per Spinazzola. ​L'affare dovrebbe sbloccare anche il passaggio di Ricardo Rodriguez, esterno basso del Milan, proprio ai turchi gialloneri, che attendono di liberarsi del nigeriano per proporre lo stesso ingaggio allo svizzero: si tratterà di prestito con obbligo di riscatto.