La scorsa estate, la Sampdoria sembrava ad un passo dall'acquisto di uno dei più promettenti talenti italiani. Il nome in questione era quello di Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 all'epoca di proprietà del Chievo Verona. La trattativa veniva considerata ormai chiusa, eppure all'ultimo l'operazione era saltata.



Vignato, dopo sei mesi in Serie B al Chievo, è stato poi acquistato dal Bologna, che ha deciso di lasciarlo in prestito in gialloblù. Tutt'ora però il giovane calciatore non è ancora riuscito a spiegarsi l'affare sfumato con la Samp: "​Sono contento che mi abbia preso il Bologna. Questa è la mia grande occasione e non voglio sprecarla" ha detta a Il Corriere dello Sport." Non so perché alla fine sia saltata con la Sampdoria, poi il mio agente Tinti ha preferito una squadra che mi facesse crescere. Barcellona? Non avrei visto la luce".