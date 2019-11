La stagione della Fiorentina è destinata a far parlare di sé, iniziata con il cambio di proprietà e proseguita in mezzo a mille polemiche disparate. Una che tiene banco da inizio estate è quella legata al presente e al futuro di Federico Chiesa, su cui Commisso ha incentrato la sua personale campagna pubblicitaria con i tifosi viola, che sembra aver perso la genuinità del ragazzo prodigio. Le qualità di Federico sono innegabili, ma in questa stagione il numero 25 viola non sta riuscendo ad esprimersi ai suoi livelli.



RUOLO - Il dibattito forte nasce in merito alla posizione che Chiesa tiene in campo, visto che ne ha cambiate diverse, con risultati altalenanti. L’esplosività gli permette di essere schierato sulla fascia a fare il tornate, anche se la qualità nel calciare lo impone a stare più vicino alla porta avversaria. Montella aveva ovviato a questo problema, cucendo addosso a lui e Ribery un 3-5-2 con i due come coppia d’attacco, capaci di inserirsi negli spazi e sfruttare le indecisioni delle difese avversarie. La scelta ha pagato, perché i due si trovano a meraviglia, parlano la stessa lingua calcistica, e sono stati in grado di far vedere sprazzi di gran gioco, come nella gara contro il Milan.



EVOLUZIONE - La squalifica di Ribery, seguita da infortuni pesanti nel reparto difensivo, hanno costretto Montella a cambiare radicalmente schema, insieme alla posizione di Chiesa, che è apparso meno brillante sia come attaccante esterno nel 4-3-3 che come uomo di fascia nel 3-5-2. A pochi giorni da una gara fondamentale per la Fiorentina come la trasferta di Cagliari, Montella ha il grande compito di non sbagliare la casella relativa a Chiesa, perché la grande risorsa per vincere gare così delicate è sicuramente il numero 25, che deve essere libero di esprimersi al massimo del suo potenziale.