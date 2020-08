. Hanno fatto discutere - e lo faranno anche nelle prossime ore - le parole dell'allenatore nerazzurro dopo l'Atalanta, in attesa del match contro il Getafe di Europa League in programma questa sera. Voi cosa pensate della questione Conte? Questi i temi al centro dell'analisi del blogger interista Riccardo91: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/e-se-avesse-ragione-conte​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.