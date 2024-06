Uscito sconfitto per 1-0 nel match d'esordio dell'Europeo di Germania 2024 contro l'Inghilterra il centravante della Serbia e della, Dusansi è concesso in Mixed Zone ai microfoni della Rai parlando della gara, ma anche del suo futuro alla Juventus che sta trattando tanti nomi (fra cui Zrikzee) e con la sua situazione contrattuale che da temposta provando a ridefinire.L'ingaggio del 7 serbo (in nazionale la 9 è di Mitrovic) che arriverà a toccare i 12 milioni di euro netti a stagioneè oggi non sostenibile e il club sta provando a trattare per spalmarlo a cifre inferiori su più anni. Dal giocatore è però arrivata finora soltanto una brusca frenata anche se la disponibilità a trattare è stata ribadita anche a mezzo stampa nella serata di ieri.

"Era un tiro difficile, il portiere era posizionato bene. Da quella situazione ho tirato fuori il massimo, Però per il primo tempo non sono molto soddisfatto, potevo fare molto meglio,. Ma il mister ha deciso così, io sono qua, sempre a disposizione della squadra, quello che mi chiedono io lo faccio, perchè per me è un piacere rappresentare il mio Paese.""Thiago Motta nuovo allenatore Juve? Sì, ma adesso penso solamente alla nazionale, spero di rimanere il più a lungo possibile in Germania perché questa squadra, questo gruppo lo merita, poi