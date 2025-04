AFP/Getty Images

Sneijder: "Le punizioni di Rice non sono nulla di che, errori evidenti della barriera e di Courtois"

18 minuti fa



A Ziggo Sport l'ex centrocampista di Real Madrid e Inter ha commentato le due punizioni vincenti di Declan Rice contro il Real Madrid: "Per me non sono nulla di che, nulla di speciale. Sulla prima ha sbagliato Courtois a mettere la barriera, si aspettava che calciasse Saka, un sinistro. Un destro (Rice ndr) non può avere quello spazio per calciare a giro. Per un destro è davvero facile. Sulla seconda punizione c'è un altro errore di Courtois: ha calciato da lontano, ha fatto un passo a destra e quando si è accorto che avrebbe calciato sul suo palo era troppo tardi. Si è fidato della barriera, ha sbagliato".