Vola il Pisa di Pippo Inzaghi, capolista e imbattuto: brilla Tramoni, che manda un messaggio a Spalletti

Ilvola sulle ali del suo allenatore e dei suoi gioielli. Dopo la vittoria arrivata oggi in casa contro il, si consolida ladi un Pisa che dopo 6 giornate è ancora imbattuto e guida la classifica di Serie B con. Non solo i 4 gol di Nicholas Bonfanti, negli ingranaggi diha un peso importante lo zampino di, il fantasista "rinato" del Pisa. Dopo 6 match è certamente ancora presto per parlare, ma il Pisa non può che proiettare i propri sogni verso un lontano futuro in cui il sogno si chiama promozione in Serie A, un campionato che

Dopo i pareggi con Spezia e Cittadella e le vittorie con Palermo, Reggiana e Salernitana, alla 6a giornata di Serie B il Pisa allunga ulteriormente con unche non solo costituisce la terza vittoria consecutiva, ma che serve ad allungare proprio sul Brescia (a quota 9 punti), tenendo a distanza anche Sassuolo e Cremonese. Un match che dà un ulteriore slancio alla formazione nerazzurra e lo fa con il(l'altra rete è del 2001 Gabriele Piccinini, autore anche del gol dell'1-1 in estate nell'amichevole con l'Inter), ex della sfida, considerando chenella stagione 2021/22 . Guarda caso proprio la stagione in cui, che dunque conosce bene il trequartista classe 2000.

Per Tramoni il gol segnato contro le Rondinelle è il, dopo i gol siglati contro Reggiana e Salernitana, a cui si aggiungono ancheserviti nelle prime due partite contro Spezia e Palermo. Un inizio sprint per un giocatore che nella scorsa stagione aveva avuto un inizio di campionato del tutto opposto: alla seconda giornata, infatti, Tramoni era stato protagonista di uncontro la Sampdoria, proprio dopo aver segnato un gol. Quindi un lungo stop, durato da agosto 2023 ad aprile 2024, prima diche aveva regalato la vittoria in rimonta al suo Pisa. Tramoni che ora - dopo aver ottenuto la(è nato ad Ajaccio in Corsica) - disegna calcio sulla trequarti, tenendo vivo il dialogo con il centravanti, 2002 ex Modena, autore di 4 gol fino a qui e miglior marcatore di questo Pisa. Chissà che questi profili, con l'ausilio dei consigli di Inzaghi, non possano in un futuro poco distante tornare utili anche a