Walker, Gimenez e Calabria possono giocare in Bologna-Milan? Cosa dice il regolamento

FIORENTINA-INTER: CHI PUO' GIOCARE E CHI NO

Il mercato è arrivato alla sua conclusione e ha ridisegnato le rose a disposizione degli allenatori.Abbiamo già analizzato la situazione di Fiorentina-Inter tra nuovi acquisti e squalifiche, ma negli scorsi giorni è stata ufficializzata la data di un altro recupero:La partita, valida per la nona giornata di Serie A, si sarebbe dovuta giocare il 26 ottobre 2024 ma è stata rinviata per maltempo. Ora si sa quando sarà recuperata: mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30 qualora il Milan si qualificasse agli ottavi di finale di UEFA Champions League, qualora invece i rossoneri di Sergio Conceiçao uscissero contro il Feyenoord ai playoff allora la gara si disputerà giovedì 27 febbraio alle 20.45.

Kyle, Santiagoe l'ultimo acquisto Joaoper il Milan, Estanise il grande ex rossonero Davideper il Bologna: potranno scendere in campo nel recupero?. C'è una differenza sostanziale rispetto alla partita tra Fiorentina e Inter: quella del Dall'Ara non era iniziata come quella del Franchi.Di conseguenza, solo per la partita di Firenze ci sarà l'obbligo di schierare solo giocatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione (con l'eccezione dei giocatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita, che non possono essere schierati nuovamente).

Dunque, a meno di squalifiche o infortuni, tutti in nuovi acquisti di Bologna e Milan potranno essere impiegati.