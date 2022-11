L'ex attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca ha fatto un bilancio dei primi mesi al West Ham: "Non è facile ambientarsi qui, in un altro Paese e in un altro campionato - ha raccontato l'attaccante classe '99 al The Guardian - In Serie A c'è più tattica, la Premier è veloce e fisica. Ma sono convinto che le cose andranno meglio, è solo questione di tempo e so che questa per me è una grande opportunità per crescere. Sono molto contento di essere qui, anche se per ora sono ancora al 70%".