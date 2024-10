Yildiz non è più titolare, Motta conferma: "Weah segna e fa bene, vedo Kenan in questo modo"

L'allenatore dellaThiagoha parlato a Sky dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma:"Abbiamo concesso, ma abbiamo anche creato tanto. Cerchiamo di evitare che gli avversari abbiano tante gol, ma ci è mancata l'occasione di andare in vantaggio. Dobbiamo aumentare i momenti in cui facciamo bene per mettere in difficoltà gli avversari e ottenere i risultati che vogliamo, che sono diversi da questi".- "E' importante mantenere l'equilibrio della squadra, dobbiamo fare meglio negli ultimi metri, ultimo passaggio e conclusione, e non permettere all'avversario di ripartire ogni volta che commettiamo errori tecnici".

- "E' importante per noi, ma dobbiamo essere in grado di imporci anche senza di lui, con la nostra idea".- "Errori tecnici e riaggressione. Se lasciamo scappare l'avversario e non reagiamo subito ci troviamo in difficoltà, qualcosa in questo lo dobbiamo migliorare"."Weah ha fatto bene e segnato sia a San Siro sia oggi, vedo Yildiz molto adatto ad aprire il campo in situazioni come quella di oggi. Aggiunge qualità, ha libertà di concludere l'azione con l'ultimo passaggio o il tiro".