Sono ore di grande attesa in casa Milan per quello che è un giorno chiave per il futuro societario. Entro la serata di oggi il patron Yonghong Li è chiamato a rimborsare il fondo Elliott dei 32 milioni di euro anticipati dal fondo americano qualche settimana fa per l'aumento di capitale.



11.45 ANCORA NIENTE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com alle 11.45 ancora non sono visibili i soldi del versamento da 32 milioni di euro da parte di Yonghong Li sui conti di Elliott. Il fondo americano resta in attesa entro la serata di oggi e si prepara a subentrare all'imprenditore cinese.



MILAN IN ANSIA - Nonostante le parole dell'amministratore delegato Marco Fassone, che nel corso dell'evento social #askFassone aveva ribadito come "Non mi riguarda se i soldi li ha versati uno o l'altro. Io devo stare attento a quello, che ci siano i soldi affinchè il Milan sia gestito bene" c'è grande attesa anche all'interno della società rossonera perchè tanti dei piani futuri, non solo economici ma anche sportivi, passano proprio dalla continuità o meno aziendale da parte della proprietà.