"Sì, mi aspettavo questo inizio di stagione dell'Inter. E' la squadra più completa, poi qualche partita può anche essere giocata meno bene come a San Sebastian. Da dirigente, non ti fai influenzare dalle questioni tipo 'Asllani non è pronto' o 'non ci sono le seconde linee'. Bisogna avere una gestione a lungo termine". Così Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, a Radio TV Serie A. "L'Inter ha una forza evidente rispetto alle altre. Non so da quanto tempo campioni e vicecampioni della stagione precedente erano così lontane dalla vetta. Inzaghi e tutta l'Inter devono guardare a se stessi, è l'unico modo per continuare a progredire. Ho letto che il calendario è semplice, ma non è vero. Se la pensi così, è la volta buona che ti fai male. Non devi pensare a fare dieci vittorie di fila, devi pensare al Sassuolo che ne ha appena rifilati 4 alla Juve".



ARNAUTOVIC - "La dinamica è seria, non sarà sicuramente un'elongazione ma qualcosa di più profondo. Inzaghi avrà delle soluzioni in mente, non bisogna mai soffermarsi sui problemi".



SOMMER PER ONANA - "Quello che ha fatto Onana nella passata stagione è stato straordinario. L'ingresso di Sommer ha portato esperienza. Leggevo che hanno fatto bene a cambiarlo dopo quanto successo nell'ultima di Champions, ma va valutato a lungo termine".