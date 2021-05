L'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, è intervenuto in una diretta Instagram con suo figlio Andrea ed ha espresso la propria opinione sul difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni.



“Quello che mi ha impressionato per personalità e presenza è stato Bastoni: io volevo portarlo a Crotone a gennaio quand'era ancora all'Atalanta, l'avevo chiesto ad Ausilio che però mi ha detto di no. Non ero stato io a chiederlo, è stato Ursino a dirmi che fosse bravissimo”.