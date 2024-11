Zhegrova brilla contro la Juventus che poteva essere sua. E ora Giuntoli rischia di perderlo

è stato il migliore in campo per distacco in una partita quantomeno difficile da gestire per il suoche però, in casa contro la, esce con un pareggio importantissimo in chiave passaggio del turno nella nuova super Champions League. L'esterno kosovaro, ma nato in Germania, classe 1999 è stato il protagonista assoluto della fascia destra dei Dogues in cui per 90 minuti ha fatto impazzire prima Cabal e poi Cambiaso. Suo è stato anche l'assist con una giocata clamorosa a centrocampo (con erroraccio di Kalulu) per il gol del momentaneo 1-0 di Jonathan David.

he lo ha iniziato a seguire quando ancora era uomo mercato del Napoli e che poi lo aveva messo in cima alla lista dei colpi in fascia per questa estatehanno costretto il ds bianconero a virare prima su Nico Gonzalez e poi su Francisco ConceiçaoE ora Giuntoli rischia seriamente di perdere la corsia preferenziale che aveva creato per l'ex-Basilea. Sul mancino originario di Herford sono infatti piombati non solo Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Atletico Madrid, ma anche lae, soprattutto,che lo ha individuato come super colpo a fine stagione per sostituire l'inevitabile partenza di Ademola Lookman (che piace a Real Madrid e PSG). I bergamaschi hanno budget e disponibilità anche a prescindere dalle cessioni e se si confermeranno in Europa guideranno la corsa per acquistarlo.

A Gennaio sarà praticamente impossibile acquistarlo dato che con un contratto inquesta sarà l'ultima sessione in cui il Lille potrà pretendere un prezzo alto per lui. In estate, invece, entrando nell'ultimo anno di contratto si potrà provare a trattare con un'offerta al ribasso. Nel frattempo 7 gol e 2 assist in 16 partite fra Champions League e Ligue 1 stanno iniziando a diventare un biglietto da visita importantissimo a livello globale.