Zhegrova non si ferma più: Fonseca l’ha trasformato, tre big di A in agguato. E ora il Lille ha un problema

Getty, Calciomercato

Edon é un treno che corre forte verso nuovi obiettivi. Senza fare troppo caso al nome dell’avversario: in Champions League ha tagliato a fette la difesa del Real Madrid nel sorprendente successo per 1-0 dei francesi firmato David.

In quel preciso momento tutti si resero conto che avrebbe potuto fare il calciatore ad alti, se non altissimi, livelli. E in una intervista del maggio scorso a Prime Video aveva parlato così dell’attuale tecnico del Diavolo: ". Credo sia stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto fino a questo momento nella mia carriera. Mi ha aiutato tantissimo a diventare un giocatore migliore, una persona migliore e in generale migliore in tutto".

da tempo e aveva valutato il suo acquisto per la Juventus la scorsa estate. Con gli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco Conceicao si sono ridotte le possibilità di vedere in bianconerosoprattutto in vista della prossima estate. Il Lille aveva già respinto diverse proposte nell’ultima sessione estiva di calciomercato ed è deciso a resistere anche nella prossima di gennaio.dribbla anche la trattativa anche per il rinnovo con il Lille così come fa con gli avversari in campo. L’attuale accordo scadrà nel luglio del 2026 e questo può diventare aspetto può diventare chiave anche in ottica mercato:. La valutazione risente da questo aspetto contrattuale e non dovrebbe superarerimanendo così alla portata anche dei diversi club italiani interessati a questo esterno destro, ma mancino di piede, che segna come un attaccante.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui