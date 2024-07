Getty Images

Si chiude l’avventura di Joshua Zikrzee con la maglia del Bologna. Dopo 14 gol e 9 assist in 58 partite, l’attaccante olandese lascia il capoluogo emiliano e si trasferisce al Manchester United.L’ex Bayern Monaco ha voluto salutare i tifosi rossoblù con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram."Grazie, rossoblu. Non riesco proprio a trovare le parole per spiegare quanto siete tutti importanti per me. Lo stadio, la città, questa squadra, ma soprattutto il POPOLO avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Spero, che per tutto il sostegno e la fiducia che mi avete dato, io abbia restituito qualcosa in cambio. Bologna è finalmente dove deve stare e io tiferò e tiferò per te a distanza! Ti Amo, Bolo. Per sempre",

Beniamino dei tifosi del Bologna, Joshua Zirkzee è diventato un uomo simbolo della cavalcata della squadra di Thiago Motta fino alla storica qualificazione in Champions League.