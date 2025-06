Cessione Samp, Barnaba: "Con me a quest'ora saremmo in A. Rientrare? Con Garrone ci sentiamo ma..."

Nelle confuse settimane di maggio 2023, quando la Sampdoria era sull'orlo del fallimento e il CdA dell'epoca, composto da Lanna, Panconi, Bosco e Romei cercava disperatamente una soluzione, le strade sembravano sostanzialmente due. Da una parte c'era l'attuale presidente Matteo Manfredi in compagnia di Radrizzani, dall'altro il finanziere Alessandro Barnaba, sostenuto dall'ex proprietario Edoardo Garrone, che nel 2014 aveva regalato il club a Ferrero.

Alla fine, era stato scelto il piano di Manfredi ma Barnaba, proprietario anche del Lille in Ligue 1, era presente e pronto a prelevare il club. L'imprenditore è certo della bontà del suo piano: "Si, avevamo un bel progetto, potevamo fare un sacco di cose con il Lille mandando giocatori da una parte e dall’altra. Io sono sicuro che a quest’ora saremo stati in Serie A e staremo in una buona posizione di classifica…" ha detto Barnaba.

Ancora oggi segue la Sampdoria con trasporto: "Ogni volta che guardo la classifica e vedo la Sampdoria in quella posizione, quando leggo quello che sta succedendo mi piange il cuore…". Sarebbe pronto a tornare? "Io e Edo (Garrone, ndr) ci sentiamo ogni tanto ma non ne abbiamo più riparlato ma vedo complicato poter tornare in partita con queste condizioni…L’unica situazione in cui potremmo riguardare la nostra idea è se le cose dovessero all’improvviso precipitare ma fino a quando c’è un proprietario che dice che le cose vanno bene vuol dire che non c’è bisogno di noi" conclude a Clubdoria46.