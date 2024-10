Pronostico Sinner Daniel con quote, analisi e precedenti

Getty Images

Pronostico Sinner Daniel, il mio consiglio sul match

Jannik Sinner è pronto per iniziare un nuovo torneo. Il 5 ottobre l’italiano affronteràin occasione del Masters 1000 di Shanghai. In questa pagina trovete l'analisi sul match, il mio pronostico e i precedenti tra i due tennisti.I bookmaker non hanno molti dubbi: nonostante il torneo di Pechino sia appena terminato, Jannik Sinner resta il chiaro favorito della sfida. Per Daniel, le speranze di vittoria sembrano legate principalmente a un eventuale calo fisico o a una giornata negativa dell'italiano.

I miei altri consigli su Sinner-Daniel

Set Betting, Sinner batte Daniel 2-0

Oltre al pronostico su chi vincerà il match che, quote alla mano, appare scontato, vi propongo altri due consigli su Sinner-Daniel.Secondo la mia previsione, Sinner vincerà entrambi i set. La vittoria del numero 1 al mondo appare probabile, data la sua attuale superiorità e la voglia di riscattarsi dopo la finale di Pechino persa. La quota maggiore la offre Betsson con 2,25 seguito da Bwin a 2 e 1,75 su Leovegas.

Sinner vincitore del primo set

Un'altra tipologia di scommessa interessante è quella relativa al. Le quote riflettono la fiducia che i bookmaker ripongono nell'italiano, considerato il favorito anche per aggiudicarsi il primo parziale della partita. Tra le diverse piattaforme, Snai propone l'opzione più vantaggiosa con una quota di 1,07, leggermente superiore rispetto a Sisal, che offre 1,06, e Bwin, con una quota di 1,05.

Dove trovare le migliori quote Sinner Daniel

È fondamentale conoscere le quote prima di una partita, poichè permette di valutare tutte le opzioni disponibili basandosi su un’analisi dettagliata soprattutto nelle prime fasi del torneo. Per scommettere in sicurezza, in Italia, è essenziale scegliere siti scommesse con licenza ADM che garantiscono affidabilità e offrono vantaggiosi bonus di benvenuto

I precedenti tra Sinner e Daniel

Un altro aspetto interessante da considerare è il fatto che c'è un solo precedente tra Jannik Sinner e Taro Daniel, che risale al terzo turno degli Australian Open del 2022. In quell'occasione, il giovane tennista italiano si impose in quattro set con il punteggio di 3-1, dimostrando una superiorità tecnica e fisica sul giapponese. Tuttavia, va notato che Daniel riuscì a strappare un set, segno che può comunque rappresentare una minaccia se riesce a mantenere un buon livello di gioco e a sfruttare eventuali momenti di calo del suo avversario.

Sinnar Daniel dove vederla in televisione

La partita tra Sinner e Daniel sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming per gli abbonati Sky sulla piattaforma SkyGo. E sempre in streaming, per gli abbonati, alla piattaforma Now Tv.