Pronostico Sinner Draper, chi conquisterà la finale US Open?

Pronostico Sinner Draper, il mio consiglio sul match

Sinner dovrebbe vincere grazie alla sua qualità superiore e alla maggiore esperienza nei match di alto livello rispetto a Draper. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Tutto pronto per le semifinali degli Us Open. Tra venerdì 6 settembre e sabato 7, sull'Arthur Ashe Stadium, uno dei campi più prestigiosi del circuito, si andrà a delineare il 144esimo atto finale dello Slam newyorkese.. Il numero 1 del mondo, dopo l'esaltante successo contro Daniil Medvedev nei quarti di finale della competizione, è chiamato a fornire un'altra prova di spessore per raggiungere la seconda finale in un Major in questa stagione. Prima di visionare il mio, ecco un focus sul match:Sinner, in questi US Open, ha lasciato le briciole agli avversari. Medvedev, nonostante abbia vinto nettamente il secondo set, non è mai sembrato in grado di mettere davvero in difficoltà il tennista italiano.. Ora, però, l'attenzione si sposta sulla semifinale, dove affronterà il sorprendente Jack Draper. Il britannico, testa di serie numero 25, sta giocando un torneo quasi impeccabile: in 5 match non ha perso neppure un set e ha concesso solo 36 games agli avversari. È solido al servizio e potente da fondo campo, un mix che finora si è dimostrato praticamente imbattibile.Tuttavia,. La pressione potrebbe farsi sentire, soprattutto considerando l'avversario di calibro come Sinner dall'altra parte del campo.Anche i bookmakers non sembrano avere troppi dubbi. Sebbene il torneo di Jack Draper sia stato fantastico fino a questo momento, Sinner è il netto favorito della sfida (Segno 1).Gli operatori inoltre, presuppongono anche un successo piuttosto in discesa per l'azzurro, considerano come favorito anche nelle quote vincente US Open . Ecco un confronto delle quote tra tre siti scommesse

● ● ●

Consiglio Sinner-Draper, il pronostico sul risultato esatto: l'italiano vince senza perdere un set?

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Secondo la mia previsione, il. La vittoria del numero 1 al mondo appare probabile, data la sua attuale superiorità sull'avversario anche in termini di esperienza. Di seguito, trovi il confronto delle quote per il risultato esatto di 3-0 offerto da tre diversi operatori.

● ● ●

Sinner Draper pronostico sugli aces

Dove trovare le migliori quote Sinner Draper

Anche nel mondo del tennis si può scommettere su differenti tipologie di mercati.. In questo senso le agenzie di scommesse prevedono che Draper possa mettere a segno più servizi senza alcuna risposta rispetto al suo avversario all'interno del match.È fondamentale conoscere le quote prima di una partita, poiché permette di valutare tutte le opzioni disponibili basandosi su un'analisi dettagliata dei giocatori in campo. Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale scegliere piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e offrono vantaggiosi bonus di benvenuto Si ricorda che alcuni degli operatori in lista, offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili anche per piazzare delle giocate sul match Sinner-Draper.

● ● ●



I precedenti tra Sinner e Draper

Sinner Draper dove vederla in televisione

Il nostro pronostico su Sinner Draper

Concordo pienamente con l'idea che hanno bookies e credo che, dopo un primo set equilibrato, il match girerà nettamente in favore di Sinner Andrea Stefanetti

L'unico confronto precedente tra i due risale al 2021, quando Draper vinse al Queen's con un doppio tie-break. Tuttavia, Sinner era alle prime esperienze su erba, mentre Draper è specialista della superficie, come dimostra la sua recente vittoria a Stoccarda. Oggi, Sinner è in una fase di maturazione e gioca nel suo ambiente ideale, quindi sarà difficile per Draper ripetere il successo di allora.La partita tra Sinner e Draper avrà inizio alle 21:00 (ora italiana) di venerdì 6 settembre e si giocherà sul prestigioso campo Arthur Ashe., Sky Sport Tennis (canale 203 per gli abbonati Sky) e Sky Sport Uno (canale 201 per gli abbonati Sky). Inoltre sarà disponibile in streaming su SuperTenniX, Sky Go (per gli abbonati Sky) e NOW (per gli abbonati Sky).Dando un'occhiata attenta alle quote della sfida fra Jannik Sinner e Jack Draper possiamo affermare che ci aspetta una sfida in cui non mancheranno spunti interessanti ma in cui il numero 1 ha un certo vantaggio rispetto all'avversario. La condizione mostrata nella sfida con Medvedev lo rende difficilmente battibile, specie con le condizioni presenti a New York.