Recensione Bwin: il test definitivo e la nostra opinione

In questa recensione di Bwin, analizzeremo uno dei principali protagonisti del mercato italiano nel mondo delle scommesse sportive. Bwin è noto per la sua affidabilità e la vasta gamma di opzioni di gioco, tra cui Casinò, Poker, Bingo e Giochi di Carte. Fondato nel 1997, ha una solida reputazione a livello europeo e opera con licenza ADM (concessione n. 15026), garantendo un ambiente di gioco sicuro per i giocatori italiani.



Per creare questa recensione abbiamo testato il sito di Bwin per circa una settimana, valutandone ogni aspetto: qualità dei giochi, funzionalità per le scommesse sportive, facilità d'uso, mercati scommesse, servizio clienti e promozioni. Continua a leggere per scoprire la nostra opinione su Bwin e tutte le sue caratteristiche.

Il nostro riscontro su Bwin

Sono diversi i motivi che ci hanno portato ad assegnare un giudizio complessivo di 4,5 stelle su 5 in questa recensione Bwin. Anzitutto, il mondo delle scommesse Bwin è ricco di sport e mercati: da quelli più conosciuti (calcio, basket, tennis, F1, MotoGP) a quelli più di nicchia (Darts, Futsal, Netball, ecc.), l’ecosistema che ruota attorno a Bwin è davvero variegato. Inoltre, all’interno del singolo evento – specialmente nel calcio – è possibile trovare oltre 150 mercati, il che rende questo bookmaker tra le migliori alternative sul panorama italiano. Altro punto a favore è rappresentato dal bonus benvenuto Bwin da 560 euro che tratteremo – in maniera dettagliata – nei paragrafi successivi. Da non sottovalutare, poi, l’eccellente servizio clienti, che garantisce agli utenti di risolvere rapidamente qualsiasi problema o dubbio. Chiudiamo questo paragrafo dicendo che la fruibilità della piattaforma è il punto dolente per Bwin, come vedremo in seguito.

● ● ●

Recensioni Bwin sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus di benvenuto di Bwin si articola in più parti, ma l’importo complessivo massimo che può essere erogato è certamente interessante per gli scommettitori. Bwin offre fino a 560 euro + 30 free spin sulla slot "Book of Kings". Il bonus è suddiviso in:

10 euro subito dopo la prima scommessa effettuata;

bonus scommesse del 50% fino a 400€ sul primo deposito + 5€ bonus Aviator + 30 giri gratis su Book of Kings;

10 euro settimanali per le prime 15 settimane, a condizione di piazzare almeno 25 euro in scommesse pre-match con quota minima di 1,50 ogni settimana.

Questo welcome bonus risulta particolarmente vantaggioso per i nuovi utenti grazie alla sua struttura articolata e alle diverse opportunità di guadagno nel tempo. Tuttavia, è importante considerare i requisiti di scommessa associati per ottenere i massimi benefici. Ad esempio, il bonus Bwin 10 euro non è prelevabile o per essere convertito in saldo reale deve essere rigiocato almeno una volta a quota minima 2,00.

Ad ogni modo, troviamo che l’offerta di benvenuto scommesse Bwin sia adatta a diverse tipologie di scommettitori: dal principiante al più esperto, il bonus benvenuto di questo operatore si addice a chiunque non abbia ancora un conto gioco. Per caratteristiche, il bonus Bwin potrebbe essere assimilabile a quello presente su William Hill, che offre fino a 100 euro sul 1° deposito + 10 euro settimanali per le prime 18 settimane dall’apertura del conto gioco e 20€ in Free Spin.

● ● ●

Il bonus di Bwin a confronto

Facciamo un confronto tra 3 operatori e dei loro rispettivi bonus di benvenuto, ovvero Bwin, Bet365 e Netbet. Come abbiamo anticipato, Bwin offre fino a 560 euro + 30 free spin ai nuovi clienti. Bet365 un bonus del 100% fino a 100 euro, mentre chi apre un nuovo account Netbet avrà diritto ad un bonus di benvenuto sport fino a 50 euro.

Rispetto a Bet365 e Netbet, il bonus benvenuto scommesse offerto da Bwin è più generoso in termini di valore totale, ma – a differenza degli altri due – richiede un impegno settimanale costante (per le prime 15 settimanale), se si è intenzionati a sfruttare il bonus nella sua interezza. Netbet è semplice e diretto, ma i requisiti di scommessa possono essere impegnativi e, in più, il valore totale del bonus è il più basso dei tre.

Bwin è ideale per chi scommette regolarmente e cerca un alto valore totale nel lungo periodo. Un punto a sfavore di queste tre piattaforme è dato dall’assenza di un bonus senza deposito.

● ● ●

Come procedere alla registrazione su Bwin

La registrazione su Bwin è piuttosto semplice. Grazie alla procedura guidata messa a disposizione dalla piattaforma, è possibile aprire un conto gioco Bwin scommesse in pochissimi minuti e senza difficoltà. Per registrare un nuovo account su Bwin, ecco gli step da seguire, da effettuare nell'ordine descritto di seguito:

Clicca sul tasto “Registrati Ora”, di colore giallo, posizionato in alto a destra;

Inserisci il tuo indirizzo email;

Scegli una password sicura (almeno una lettera maiuscola, un numero e minimo 8 caratteri);

Inserisci i tuoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, ecc.)

Inserisci il tuo numero di cellulare;

Inserisci il codice che hai ricevuto via SMS sul tuo numero di telefono;

Compila i campi richiesti;

Imposta i limiti di ricarica settimanale (gioco responsabile);

Consulta l’informativa sulla Privacy e accetta il contratto di gioco.

Eseguendo correttamente la procedura guidata, sarà possibile effettuare il primo deposito che consentirà di aderire al bonus per effettuare le prime scommesse Bwin. Una volta convalidato il conto, il bonus verrà accreditato di conseguenza, se sono stati rispettati i requisiti previsti. Per praticità, suggeriamo di inviare il documento prima di effettuare il deposito.

● ● ●

Bwin, utilizzare il sito e i giochi disponibili

Anche se sono presenti altre sezioni, le scommesse sportive restano il focus principale di Bwin. Navigare sul sito Bwin è piuttosto semplice e intuitivo. Lo sfondo nero con contrasto giallo rende questa piattaforma tra le più accattivanti del mercato italiano. La sezione “Sport” è la prima da sinistra nel menu in alto. Selezionandola, sarà possibile accedere all’intero palinsesto scommesse. Anche le altre sezioni, come casinò, casinò live, bingo e poker, sono facilmente accessibili tramite il menu principale, e ogni gioco dispone di una descrizione dettagliata e delle istruzioni per giocare.

Quindi, non solo scommesse sportive su Bwin, ma anche i classici giochi da casinò. Troviamo opzioni sia in modalità “single game” che in modalità “Live”, con tavoli di Roulette e Blackjack disponibili 24 ore su 24 con croupier dal vivo per un’esperienza immersiva. Per gli appassionati di slot, Bwin offre titoli popolari come “Extra Chilli Megaways” e “Gates of Olympus”, con grafiche curate e jackpot elevati.

I Game Show sono un’altra attrazione, con giochi interattivi e dinamici come il celebre “Crazy Time”, che combina elementi di ruota della fortuna e quiz. Per i fan del poker, Bwin propone varianti come Texas Hold’em e Omaha, con tornei giornalieri e promozioni esclusive.

● ● ●

Bwin App Mobile: opinioni sulla navigabilità

L’app mobile di Bwin è ben sviluppata e offre tutte le funzionalità della versione desktop, incluse scommesse live, streaming e gestione del conto. La navigabilità è fluida e l’esperienza utente è, nel complesso, positiva. Un punto a sfavore può essere rappresentato dall’intuitività: non sempre si riescono a trovare tutti i mercati nella sezione scommesse Bwin in maniera agevole e immediata. Inoltre, alcuni utenti segnalano che il caricamento delle pagine potrebbe essere più veloce, migliorando ulteriormente l'usabilità complessiva dell'app.

● ● ●

Bwin: recensioni su palinsesto sportivo

Bwin scommesse offre un palinsesto sportivo estremamente ricco e variegato, in particolar modo sul calcio, dove sono presenti più di 150 mercati per singolo evento. Tra le competizioni più gettonate, non possiamo non menzionare la nostra Serie A o la Champions League. Gli utenti possono scommettere su esiti come gol, cartellini e corner, oltre a mercati live aggiornati in tempo reale.

La piattaforma scommesse di Bwin include anche sport meno comuni come il biathlon e il netball, soddisfacendo le esigenze di una vasta gamma di scommettitori. Le recensioni su Bwin degli utenti lodano la copertura e la qualità delle quote offerte, rendendo questo bookmaker una scelta ottima tra i siti scommesse italiani. Tuttavia, alcuni utenti notano che l'interfaccia potrebbe essere più intuitiva per migliorare ulteriormente l'esperienza di scommessa. Riuscire a trovare alcuni mercati, come – ad esempio – le combo, non è sempre immediato.

Bet Idea Bwin: cos’è e come funziona

Bet Idea è una innovativa funzionalità pensata per la sezione scommesse Bwin che permette agli utenti di creare scommesse personalizzate su eventi sportivi. Utilizzando questo strumento unico che Bwin mette a disposizione dei suoi utenti, puoi combinare diverse opzioni di scommessa in un'unica schedina, creando così una scommessa unica e personalizzata secondo i tuoi pronostici calcio per risultati vincenti. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera scommettere su aspetti specifici di una partita, come il numero di gol, i cartellini e altri eventi. Bet Idea ti offre la libertà di costruire scommesse complesse e aumentare le tue possibilità di vincita.

Gioca Gratis Bwin: cos’è e come funziona

Gioca Gratis Bwin è un'apposita sezione del sito che consente agli utenti di partecipare gratuitamente a giochi e tornei su Bwin. Partecipando alle iniziative promozionali, è possibile ottenere bonus e giri gratuiti da utilizzare su vari giochi della piattaforma, come slot machine e giochi da casinò. Questa offerta è disponibile sia per i nuovi utenti sia per quelli già registrati e offre la possibilità di vincere premi senza alcun costo. Per partecipare, basta seguire le istruzioni specifiche della promozione sul sito di Bwin.

Valutazione della sezione live streaming

Anche per questa recensione Bwin, la sezione live streaming rappresenta un punto importante per permettere agli utenti di formarsi su un’opinione onesta e completa. La sezione live streaming Bwin offre agli utenti la possibilità di guardare in diretta numerosi eventi sportivi, inclusi calcio, tennis, basket e molti altri. La qualità dello streaming è elevata, con un flusso video fluido e aggiornamenti in tempo reale. Questo servizio permette di seguire le partite mentre si scommette, migliorando l'esperienza di gioco e offrendo un vantaggio strategico per le scommesse live. Gli utenti apprezzano la vasta copertura e la facilità di accesso agli eventi dal proprio account Bwin. Nel complesso, il live streaming di Bwin è davvero efficiente, quasi ai livelli di Bet365, che rappresenta il punto di riferimento per ciò che concerne la possibilità di guardare gli eventi sportivi in diretta.

● ● ●

Il casinò Bwin: quasi mille slot a disposizione

Il casinò Bwin offre un'esperienza di gioco di alta qualità, caratterizzata da moltissime Slot Machine di quasi tutti i provider, compresi Pragmatic Play, Play‘n Go e NetEnt, ma troviamo anche produttori emergenti. Complessivamente, sono circa un migliaio le Slot presenti. Un numero inferiore rispetto a Snai, leader sul mercato italiano, ma superiore se confrontiamo Bwin, ad esempio, con Bet365, che presenta un’offerta alquanto limitata di Slot.

La sezione casinò live di Bwin è apprezzata per la sua combinazione di quantità e qualità, poiché sono presenti numerosi tavoli con croupier dal vivo che garantiscono un'esperienza autentica e coinvolgente. Oltre ai giochi classici come Roulette, Blackjack o Baccarat, sono presenti anche Game Show come la ruota del “Crazy Time” o quella del “Monopoly” e altri giochi come il “Deal or No Deal”, che ogni giorno intrattiene migliaia di appassionati. Seppur non ci sono giochi live brandizzati con il logo Bwin.it, è possibile trovare tavoli Blackjack anche in lingua italiana. Inoltre, i bonus casino e le promo ricorrenti (in genere settimanali) su questa piattaforma sono tra le migliori, rendendo Bwin una scelta interessante per i nuovi giocatori e per quelli più esperti.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati. La possibilità di filtrare i giochi è limitata, il che può rendere difficile trovare esattamente ciò che si cerca. Inoltre, alcune voci importanti non sono abbastanza evidenziate, il che potrebbe complicare la navigazione per alcuni utenti.

Nel complesso, Bwin rappresenta una solida opzione per chi cerca un sito di scommesse che abbia anche una sezione di casinò online di tutto rispetto con un'ampia varietà di giochi e offerte vantaggiose.



● ● ●

Bwin metodi di pagamento disponibili

Vediamo i metodi di pagamento disponibili su Bwin, ovvero le possibilità che la piattaforma ci offre per poter effettuare depositi e prelievi:

PayPal: deposito minimo 5 euro, immediato;

Carte di credito/Debito (Visa, Mastercard, Maestro): deposito minimo 10 euro, immediato;

Postepay: deposito minimo 10 euro, immediato;

Paysafecard: deposito minimo 5 euro, immediato;

Epay: deposito minimo 10 euro, immediato;

Bonifico bancario: deposito minimo 10 euro, 2-3 giorni lavorativi;

Promocode: solo per utenti che ne hanno diritto nell’ambito di qualche promozione dedicata.

● ● ●

Servizio clienti Bwin Live Chat: risposte rapide ed efficaci

Sono diversi i modi per contattare e interagire con il servizio clienti Bwin. Tra questi, il più immediato è certamente quello della Live Chat, attiva tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle 9 alle 21. È proprio quello della chat il metodo di contatto supporto che abbiamo testato personalmente. In particolare, abbiamo chiesto info riguardo a una delle promo ricorrenti attualmente presenti sul sito e info sulle tempistiche di prelievo tramite PayPal. Nel primo caso la risposta è stata abbastanza precisa e accurata, mentre nel secondo esempio è sembrata una risposta pre-impostata, ma comunque fedele alla policy del sito, anche se – generalmente – le tempistiche del prelievo tramite PayPal sono quantificabili in pochi minuti.

Come contattare l’assistenza clienti Bwin

Oltre al servizio di Live Chat, che come anticipato è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21, l’unico metodo di contatto alternativo alla Chat è rappresentato dalla mail, a cui si può accedere direttamente dal form presente su Bwin. Il servizio clienti di Bwin non è più disponibile in modalità telefonica. Contattando il numero di telefono indicato, infatti, risponde una voce registrata che dice che il servizio è stato dismesso.

In ogni caso, la Live Chat rappresenta un'ottima soluzione per risolvere eventuali problemi o per togliersi qualsiasi dubbio riguardo a bonus, promozioni, metodi di deposito e prelievo, ecc.

● ● ●

Feedback positivi e negativi degli utenti registrati

Anche per questa recensione Bwin abbiamo tenuto in considerazione le opinioni degli utenti. In questo paragrafo, ne riporteremo alcuni tra i tanti presenti che ci sono sembrati onesti, chiari, trasparenti e obiettivi. Prima di vedere alcune opinioni Bwin specifiche da parte degli utenti, vi diciamo che la valutazione di Bwin su App Store è molto alta, 4,6 stelle su 5 su 9473 valutazioni.

Feedback positivi:

Bwin Scommesse: “Mi trovo bene come sito di scommesse. Pagamenti sicuri un po' lenti nel ricevere i soldi ma sicuro” (da TrustPilot)

Assistenza promossa: “Ottima esperienza, assistenza disponibile e sito funzionale” (da TrustPilot)

Prelievi rapidi: “Io sincero ho vinto e il giorno dopo avevo i soldi già sul conto” (dall'App Store)

Feedback negativi:

App lenta: “Menomale non ho aggiornato la app in tutti i dispositivi. È praticamente inutilizzabile. Spessissimo si blocca e non ti fa proprio accedere” (dall'App Store)

● ● ●

Recensioni Bwin: il verdetto finale di CalcioMercato

La nostra recensione su Bwin, conferma questo bookmaker come un'opzione di alta qualità nel panorama delle scommesse online, distinguendosi per la sua ampia gamma di mercati sportivi e giochi da casinò. Durante i nostri test, la piattaforma ha mostrato una copertura eccellente su sport come calcio, basket e tennis, con oltre 150 mercati disponibili per le principali competizioni sportive (Serie A, Champions League, Premier League, ecc.). Questa varietà offre agli scommettitori numerose opportunità di scommessa, rendendo l'esperienza di gioco ricca e coinvolgente.

Il bonus di benvenuto di Bwin scommesse è uno dei più generosi sul mercato, con un potenziale di 560 euro più 30 free spin sulla slot "Book of Kings". Questo bonus è pensato sia per i neofiti che per gli utenti che scommettono regolarmente, anche se richiede un impegno costante per essere sfruttato appieno.

Nonostante alcuni aspetti della piattaforma possano essere migliorati, come la fruibilità per i nuovi utenti e la possibilità di filtrare meglio i giochi, Bwin compensa queste lacune con un servizio clienti eccellente, disponibile in modalità Live Chat dalle 9:00 alle 21:00 tutti i giorni della settimana.

In sintesi, Bwin si posiziona tra i migliori operatori di scommesse online grazie alla sua grande e variegata offerta, ai bonus competitivi e al supporto clienti di alta qualità. È una scelta ideale per chi cerca una piattaforma affidabile e completa per le proprie scommesse sportive e giochi da casinò. Per un confronto con altri siti, è possibile dare un’occhiata alle altre recensioni siti scommesse.

● ● ●

Domande Frequenti su Bwin

Bwin è sicuro?

Sì, Bwin è una piattaforma sicura che opera nel pieno rispetto delle regole sul mercato italiano, come dimostra la licenza ADM n° 15026 e le diverse certificazioni di cui Bwin è stata riconosciuta e che potete trovare nella parte inferiore del sito.

Perché scegliere Bwin?

Bwin mette a disposizione dei propri clienti una piattaforma completa con un gran numero di mercati sportivi, un generoso bonus di benvenuto fino a 260 euro più 30 free spin, un eccellente servizio clienti e quasi mille Slot nella sezione Casinò.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Bwin?

La piattaforma di Bwin potrebbe migliorare in termini di usabilità, rendendo l'interfaccia più intuitiva per i nuovi utenti. Inoltre, dovrebbe offrire migliori opzioni di filtraggio per i giochi, facilitando la ricerca di specifiche slot o tavoli da casinò. Anche il tempo di caricamento delle pagine potrebbe essere ottimizzato per una navigazione più fluida.