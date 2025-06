Cosa sono le scommesse Under Over? Significato, esempi e strategie

Che cosa sono le scommesse Under Over? Il significato delle quote

Scommesse Under/Over: un esempio concreto

Una delle scommesse più diffuse nel calcio è quella sul. In questa guida, esamineremo in dettaglio come funziona questa tipologia di scommessa, con esempi pratici e un'analisi delle quote offerte dai principali siti di scommesse. Verranno inoltre illustrate alcune strategie utili per aumentare le possibilità di successo nelle giocate sui mercati Under e Over.(come 2.5, 3.5, ecc). Ad esempio, con una scommessa Over 2.5, si vince se vengono segnati almeno 3 gol; viceversa, con una giocata Under 2.5, si vince se i gol sono massimo 2. Quote basse per un Over indicano una maggiore probabilità che ci siano molti gol, mentre quote alte per un Under suggeriscono che è più improbabile vedere poche reti realizzate in un match.Per fare un esempio di una giocata Under/Over, prendiamo come riferimento il match Juventus-Milan. Se un giocatore sceglie di puntare su Under 2.5, prevede che nel match saranno realizzati al massimo 2 gol complessivi. Quindi, vincerà se il risultato è 0-0, 1-0, 1-1 o 2-0. Al contrario, scegliendo Over 2.5, l'utente pronostica che ci saranno almeno 3 gol. Se il punteggio finale è 2-1, 3-0, 1-2, 0-3, ecc., la giocata risulterà vincente.Nel caso in cui una partita termini a 'reti inviolate', l'esito della scommessa è Under, in questo caso 0,5.

Siti che offrono le quote Under/Over e le sue differenti varianti

Tipo Quota U/O 0,5 ✅ ✅ ✅ ✅ U/O 1,5 ✅ ✅ ✅ ✅ U/O 2,5 ✅ ✅ ✅ ✅ U/O 3,5 ✅ ✅ ✅ ✅ U/O 4,5 ✅ ✅ ✅ ✅ U/O 5,5 ✅ ✅ ✅ ✅ U/O 6,5 ❌ ❌ ✅ ❌ Combo 1x2 + U/O ✅ ✅ ✅ ✅ Marcatore + U/O ✅ ❌ ✅ ✅ + Info VISITA VISITA VISITA VISITA

Prima di esaminare le varie tipologie di scommesse Under/Over disponibili, diamo un’occhiata alla tabella sottostante che presentaDall'analisi condotta, risulta che tutti gli operatori esaminati offrono scommesse. Solo bet365 propone l'Under/Over 6,5 e, in alcune partite, arriva addirittura a offrire la linea di 8,5. Negli ultimi mesi, i siti scommesse italiani hanno ampliato le loro offerte, includendo nei palinsesti la possibilità di scommettere sulla combinazione tra il risultato Under/Over e il marcatore.

Funzionamento delle scommesse Under Over: quote principali e sottotipologie

Le quote Under/Over rappresentano una delle scommesse più diffuse nel settore del betting sportivo, in particolare nel calcio. Questo tipo di mercato si concentra sul numero totale di gol segnati durante una partita. Gli scommettitori possono scegliere tra due esiti principali:

Over : si scommette che il numero totale di gol segnati supererà una certa soglia stabilita dal bookmaker (ad esempio, Over 2,5 significa che devono essere segnati almeno tre gol).

: si scommette che il numero totale di gol segnati supererà una certa soglia stabilita dal bookmaker (ad esempio, Over 2,5 significa che devono essere segnati almeno tre gol). Under: si scommette che il numero totale di gol sarà inferiore a quella soglia (ad esempio, Under 2,5 significa che devono essere segnati al massimo due gol).

Oltre a queste opzioni principali, esistono anche varie sottotipologie di scommesse Under/Over, tra cui:

Over/Under nel Tempo X

Over/Under in entrambi i tempi

1x2 + Over/Under

Combo Over 2,5 + Under/Over

Doppia Chance + Over o Under

1x2 + Over/Under nel Tempo X

Combo Over/Under + Marcatore

In seguito, esamineremo in dettaglio le diverse varianti delle scommesse Under/Over, fornendo anche alcuni esempi per illustrare meglio ciascun mercato.

▶ Over/Under Tempo X

In questo tipo di scommessa, puoi pronosticare se il numero totale di gol segnati in una singola frazione di gioco supererà o meno la soglia stabilita dal bookmaker. Ad esempio, nel match tra Milan e Cagliari, se scommetti sull'Over 1,5 per il secondo tempo e, durante quella frazione di gioco, vengono segnati almeno due gol, la tua scommessa sarà considerata vincente.

▶ Combo 1x2 + Over/Under

Con questa tipologia di scommessa, l'utente deve pronosticare sia l'esito 1x2 del match che il totale dei gol segnati supererà o meno la soglia stabilita dai bookies. La scommessa sarà considerata vincente solo se entrambe le previsioni risultano corrette. Ad esempio, se nel match Atalanta-Cagliari scommetti sulla combinazione 1 + Over 1,5 e la squadra di casa vince con un punteggio di 3-0, la tua giocata sarà vincente. Al contrario, se l'Atalanta vince il match ma il totale dei gol segnati è inferiore a tre, la giocata risulta perdente.

▶ Combo Under/Over Primo e Secondo tempo

Nel mercato delle scommesse combo, una scommessa è considerata vincente se il giocatore indovina il pronostico Under/Over per entrambi i tempi di una partita. Ad esempio, prendiamo il match tra Salernitana e Spezia: se decidi di scommettere su Over 1,5 nel primo tempo e Under 2,5 nel secondo tempo, la scommessa sarà vincente se nella prima frazione vengono segnati almeno due gol, mentre nella seconda frazione ne devono essere realizzati meno di tre.

▶ Doppia Chance + Over/Under

In questa tipologia di scommessa, l'utente pronostica sia la doppia chance che la realizzazione dell’Over/Under all'interno di un match. Per esempio, se un giocatore scommette su "1X" e "Over 1,5" in una partita tra Napoli e Roma, la sua scommessa sarà vincente se il Napoli riesce a non perdere (quindi vince o pareggia) e se vengono segnati almeno due gol.

▶ Segno 1x2 + Over/Under nel Tempo X

Anche questo mercato rientra tra le combo. In questo caso, il giocatore è chiamato a pronosticare il segno 1x2 della partita più la realizzazione dell'Over/Under all'interno di una delle due frazioni di gioco. Ad esempio, se un utente scommette su "1" (vittoria della squadra di casa) e "Over 1,5 1T" (almeno due gol nel primo tempo) di un match tra Inter e Roma, la scommessa sarà vincente se l'Inter vince la partita e vengono segnati almeno due gol nella prima frazione di gioco.

▶ Combo Over/Under + Marcatore

Non molti bookies offrono ai propri utenti la possibilità di piazzare delle scommesse combo sul Marcatore e il totale di gol. In questo caso, la scommessa risulta vincente se il giocatore indicato va a segno e si realizza il segno Over o Under scelto. Ad esempio, se un giocatore scommette su "Marcatore: Lautaro Martinez" e "Over 2,5", la scommessa sarà vincente se Lautaro segna almeno un gol e durante la partita vengono segnati almeno tre gol totali.

Strategie Vincenti scommesse Under/Over

Sebbene non esista un metodo infallibile per vincere nelle scommesse Under/Over, è possibile adottare strategie che aumentano le possibilità di successo. Ecco alcuni suggerimenti utili:

Studia le statistiche : Controlla quanti gol hanno segnato e subito di recente e come stanno giocando in casa e in trasferta le compagini che si affronteranno. Squadre che realizzano molti gol ma che tendono a subirne sono spesso un buon segno per le scommesse sull’Over. Inoltre, potrebbe essere utile anche visionare i risultati dei precedenti tra le due compagini.

: Controlla quanti gol hanno segnato e subito di recente e come stanno giocando in casa e in trasferta le compagini che si affronteranno. Squadre che realizzano molti gol ma che tendono a subirne sono spesso un buon segno per le scommesse sull’Over. Inoltre, potrebbe essere utile anche visionare i risultati dei precedenti tra le due compagini. Controlla infortuni e squalifiche : Gli infortuni dei giocatori chiave possono influenzare il rendimento di una squadra. Se un attaccante importante è assente, potrebbe essere più difficile segnare.

: Gli infortuni dei giocatori chiave possono influenzare il rendimento di una squadra. Se un attaccante importante è assente, potrebbe essere più difficile segnare. Analizza lo stile di gioco delle due compagini: Pensa a come le squadre si affrontano in campo. Se una squadra gioca in modo molto offensivo, è più probabile che si segnino più gol, mentre un approccio difensivo potrebbe favorire scommesse sull’Under.

Tenendo sempre presente l'importanza di giocare responsabilmente, l'adozione di queste strategie ti permetterà di prendere decisioni più consapevoli e di aumentare le tue possibilità di successo nelle scommesse Under/Over.

FAQ scommesse Under/Over

Cosa significa "Over" e "Under" nelle scommesse?

Quali sono i fattori da considerare prima di scommettere su Under Over?

Esistono dei bonus per scommettere sui mercati Over Under?

Nelle scommesse Under/Over, "Over" indica che il numero totale di gol segnati supererà la soglia stabilita dal bookmaker, mentre "Under" significa che il totale dei gol sarà inferiore a quella soglia.Prima di piazzare una scommessa, è importante considerare diversi fattori, tra cui la forma recente delle squadre, la loro capacità di segnare gol, la solidità difensiva, eventuali infortuni di giocatori chiave e i precedenti.Sì, alcuni bookmaker offrono degli interessanti bonus scommesse che possono essere utilizzati anche sui mercati Under/Over.