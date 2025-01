1vs1 Cesena Edition: super sfida tra Shpendi e Berti alla Festa di Natale!

Redazione CM

22 minuti fa



C’è una novità nel magico mondo di 1vs1, il brand di intrattenimento creato da GOAL e Calciomercato. Per la prima volta la nostra creatura ha lasciato la sua casa – la nostra redazione – ed è andata in onda live durante la festa di Natale del Cesena.



Turno di riposo dunque per i nostri consueti volti, Alessandro Di Gioia e Marco Trombetta, che sono stati degnamente sostituiti. A sfidarsi senza esclusione di colpi nei nostri ormai iconici giochi sono stati due giocatori del club: Cristian Shpendi e Tommaso Berti. E ne sono successe di tutti i colori.



Ecco il video dell’evento e, come sempre, seguite il quiz e giocate con noi, mettendo alla prova la vostra conoscenza pallonara. L'appuntamento canonico tornerà anche nel 2025 ogni martedì sul canale YouTube Official_1vs1, dove si possono trovare tutti gli episodi e tanti shorts con i protagonisti del calcio di oggi e di ieri.