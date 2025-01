1vs1 speciale EA, che sfida tra Pardo e Maisani per il Team Of The Year!

54 minuti fa



1vs1 speciale EA SPORTS FC 25: IL TOTY DI PIERLUIGI PARDO E RENATO MAISANI.



Episodio speciale di 1vs1: Pierluigi Pardo e Renato Maisani si sfidano per scegliere il Team Of The Year di EA Sports FC 25! Scopri le loro scelte e facci sapere nei commenti se sei d'accordo o chi avresti incluso nel TOTY.



Argomenti trattati:

votazioni per il TOTY di EA FC 2025;

analisi e opinioni di Pierluigi Pardo e Renato Maisani;

momenti imperdibili e tanta passione per il calcio!