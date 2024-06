Redazione Calciomercato

Dopo la separazione col Porto, lo step successivo persembrava essere l'Olympique Marsiglia. Sembrava. Perché in queste ore il possibile arrivo dell'allenatore portoghese ha subito una frenata, che può diventare decisiva. L'operazione rischia di saltare.- Ora bisognerà capire se il Marsiglia insisterà con Conceiçao per provare a convincerlo a ripensarci, oppure si concentrerà su altri profili per trovare il sostituto di Gasset. Tra gli allenatori svincolati c'è anche, che recentemente ha rifiutato una proposta dal Panathinaikos in Grecia.

-. Rimane anche il nodo sul futuro del portoghese: Conceiçao era uno dei candidati alla panchina del Milan prima che la società puntasse su Fonseca (firme in arrivo),: il tecnico croato sta trattando la risoluzione consensuale, se i biancocelesti dovessero prendere un nuovo allenatore Conceiçao potrebbe diventare uno dei nomi caldi.- Dopo i segnali incoraggianti dei giorni scorsi è stato lo stesso Conceiçao ad avere qualche dubbio, così il tecnico ha fatto dietrofront e ora il Marsiglia potrebbe essere costretto a virare su altri allenatori., nonostante il rinnovo del contratto: "In merito all'accordo di prolungamento del contratto di lavoro per altri quattro anni - si legge sul comunicato ufficiale - comunicato il 25 aprile 2024 e che sarebbe entrato in vigore il 1° luglio 2024, l'allenatore ha pubblicamente annunciato di aver proceduto alla risoluzione unilaterale del contratto, nell'ambito della facoltà conferitagli ai sensi delle rispettive clausole".