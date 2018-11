Giancarlo Abete ha preso la parola a Coverciano per i 60 anni del Centro Tecnico Federale, parlando del Fair-Play Finanziario: “Bisogna distinguere dall'istituto alla sua operatività. Il Fair-Play è una filosofia, prima di un sistema di norme, attivato da Platini per affrontare una situazione deficitaria dei club. Il risultato c'è stato, poi c'è da vedere se ci sono stati trattamenti differenziati rispetto ai club. Questo lo conoscono solo quelli che hanno le carte. Un livello di valutazione discrezionale è indubitabile, viene fatto sempre. Eticamente non ci siamo? Prima c'era uno strumento di sanzione, ora di prevenzione. Nei primi anni il FPF determinava la sanzione, ora c'è una filosofia diversa: c'è una trattativa coi club che non rispettano dei parametri, vengono accompagnati dei processi. Poi gli episodi vanno valutati singolarmente. Platini? Non lo sento spesso, ogni tanto sì. Ci sentiamo per gli auguri. Ha commesso un errore, una leggerezza, non con lo spirito di un soggetto che assumeva somme non dovute. Altrimenti non avrebbe fatto dichiarazioni di redditi e pagato le imposte ma occorreva capire che era un errore imperdonabile nel ruolo. Resta un grande dirigente sportivo, sanzionato comunque in modo impegnativo, con 4 anni”.