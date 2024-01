Accuse al Var dopo Inter-Verona: la Procura Figc apre un procedimento su Sogliano

Ildellaha aperto unnei confronti del direttore sportivo dell', per dichiarazioni lesive in relazione alle interviste rese dopo la partita con l', nelle quali ha criticato l'operato dell'addetto al. Nelle prossime Sogliano sarà convocato dal procuratore, che intende accertare il senso delle sue dichiarazioni sull'operato del VAR.- Sogliano, nel post partita di San Siro, era stato durissimo nelle dichiarazioni a Dazn: "L'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che in una sala VAR con tecnici preparati non venga visto, il gol era da annullare in maniera chiara.Oggi la nostra dignità di veronesi è stata calpestata per una cosa molto grave". Concetti ribaditi in maniera anche più netta in conferenza stampa: "Sono deluso da due professionisti che non hanno avuto la lucidità di annullare il gol.".