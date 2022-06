Accelerata nel week-end tra Acerbi e il Milan. Il difensore, in uscita dalla Lazio, dove da mesi vive da separato in casa, ha detto sì all'offerta del Milan. il club meneghino, abbandonata la pista Botman - nel frattempo sbarcato in Premier League, al Newcastle - ha deciso di puntare su di lui e sulla sua voglia di riscatto in rossenero dopo la pessima esperienza di dieci anni fa.



A riportare la notizia è questa mattina Il Corriere della Sera che sottolinea però anche che ora la società Campione d'Italia dovrà trovare un accordo con i biancocelesti. Lotito vorrebbe almeno 4-5 milioni per cedere il cartellino del centrale. Per ora offerte ufficiali non sono arrivate a Formello, ma il Diavolo più di 3-3,5 non ne vorrebbe spendere. Bisognerà lavorare per arrivare ad una sintesi che accontenti tutti.