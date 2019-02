L'acquisto da parte del Genoa di Stefano Sturaro non è un acconto in previsione della probabile cessione di Cristian Romero alla Juventus. A garantirlo è l'amministratore delegato del grifone Alessandro Zarbano al Secolo XIX: "Quella di Sturaro è un'operazione a sé stante".



Dichiarazioni lapidarie, in parte ribadite dal direttore generale Perinetti: " Romero piace a tante squadre, in Italia e all'estero. Compresa la Juve che ha avuto la possibilità di vederlo subito alla sua gara d'esordio in Italia. Non ci aspettavamo che potesse fare bene così presto, visto che aveva un po' di esperienza solo in argentina. Invece gioca come se stesse in A da anni".