Adani attacca chi sottovaluta la Norvegia: "Sei un cogl**ne"

Mondadori Portfolio via Getty Images

Temere o no la Norvegia?: la prima gara si giocherà il 20 marzo prossimo, l'altra tre giorni dopo. Chi vince sarà inserita nel gruppo A della fase di qualificazione al Mondiale 2026 con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo; chi perde andrà nel girone I insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Tra queste ultime possibili avversarie quella da temere di più è la Norvegia, nazionale che Lele Adani ha analizzato nell corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol.

- "Chi sa di calcio sa che la Norvegia è una squadra forte. Sorloth, Haaland, Odegaard... non sono solo giocatori forti, sono fenomeni. Non li abbiamo noi giocatori così, non abbiamo Haaland, non abbiamo Odegaard.- si sfoga l'ex difensore - Ma coglione, te lo dico in italiano: l’Italia è uscita con la Macedonia del Nord e con la Svezia".- Adani insiste, e punta il dito contro chi, a suo parere, sottovaluta la Norvegia: "Me lo hanno riportato e io ti devo chiamare con il tuo vero nome, coglione.. Se invece ci stai male perché non lo avete approfondito voi, snobbandolo, ma mi dite perché nello starci male dovete dire una cosa non vera? La Norvegia per me l'Italia deve batterla ma è dura, siamo andati fuori con la Macedonia e abbiamo saltato due Mondiali".