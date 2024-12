Adani: "Con Kean al posto di Vlahovic finiva 3-0. Juventus, gli ultimi pareggi mettono tutto in discussione"

Mondadori Portfolio via Getty Images

, ex difensore e attuale commentatore in tv e sui social, intervenendo alla Domenica Sportiva parla del momento della, che ieri è stata raggiunta sul pareggio (2-2) dalla Fiorentina: "Cos'è la Juventus oggi?, con questo nuovo progetto che si discosta dal passato e che quindi necessita di tempo, e credo ci sia un'ottima sinergia con la società nel valutare questo tempo per crescere insieme e, anche se rimaneva in ritardo e anche andando oltre i pareggi - riporta TuttoJuve.com -.e non parlo delle x in termini di pareggio ma della poca bravura e la poca produttività nelle due aree di rigore. Prima una, era solida, giocava, faceva 70 metri da Juve secondo me, da nuovo progetto centrato e negli ultimi 30 metri qui ci chiedevamo: ma l'ultimo terzo di campo, quello dove le squadre forti vincono le partite? Quel pezzo mancava, ma era sulla strada giusta. Adesso la Juventus prende dei gol che non si possono prendere e mentre fa fatica a raccogliere o raccoglie qualcosa ma è troppo vulnerabile".

Adani prosegue, come riporta sempre TuttoJuve.com: "Anche contro la Fiorentina la Juventus non ha avuto nulla dai cambi e la Juventus nella sua storia è una squadra che ha grinta, cattiveria, attenzione, non è che se va in vantaggio due volte si fa recuperare così ingenuamente.e va detto visto che altre volte li ho elogiati. Poi l'altra cosa che voglio dire è questa: lo dico col massimo rispetto della verità, secondo me, il numero che porta e i colori che sta vestendo, io lo dico stimando la cattiveria, la serietà nel lavoro, mi piace da questo punto di vista ma sbaglia troppo e sbaglia il tempo".