Totti sul Mondiale: "Con l'Australia volevo fare il cucchiaio. La notte prima della finale? Ho giocato a carte con Gattuso fino alle 6"

Non soloe futuro dei giallorossi nella lunga intervista concessa dall'ex bandiera e capitanoai canali di Betsson.sport di cui è brand ambassador. Rispondendo alle domande di Fabrizio Romano l'ex attaccante ha anche ripercorso alcuni momenti del, passando dal rigore decisivo calciato contro l'Australia e arrivando alla finale vinta contro la Francia.“Quando l’arbitro ha rischiato, c’è stato un momento in cui tutti i giocatori si sono allargati. In quel momento ho trovato una prateria e mentre camminavo fino al dischetto, pensavo di poter fare il cucchiaio ma ero titubante. Dopo il rigore sapevo che la partita sarebbe finita perciò era troppo complicato. Me la sentivo ma non ero troppo convinto. Il portiere era enorme, come van der Sar. Alla fine ho calciato forte ed è andata bene”.

“È il sogno di tutti i ragazzi. Le possibilità sono pochissime e quando ci sei cerchi di entrare in quel contesto. L’abbiamo vissuta come tutte le altre serate, non pensando che fosse la finale del Mondiale. Nessuno dormiva la sera prima. Io e Gattuso abbiamo giocato a carte fino alle 6 di mattina. L’adrenalina era tanta. Era un contesto troppo grande però è indimenticabile”.