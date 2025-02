Adani: "Juventus, Conceicao risolve problemi. L'Inter sta calando, Lautaro..."

ANSA

, ex difensore e attuale commentatore in tv e sui social, intervenendo ai microfoni della Domenica Sportiva parla delladi, che domenica sera ha vinto per 1-0 il derby d'Italia contro l'Inter:perché contro le difese chiuse anche se la partita non decolla e la Juve non riesce a fare quello che ha preparato, si mette in proprio - riporta TMW -., è quella che ha fatto meno punti nelle ultime cinque partite, a volte è pigra dietro, poco attenta".

"Presenze e assenze?titolare perché appunto ha fuori Cabal, Kalulu e Bremer e Cambiaso fino all'altra gara quindi se parliamo di discorsi di infortuni e problemi durante la stagione la Juventus in testa è una di quelle che più penalizzata", aggiunge Adani.