Adani: "Juventus, idee e percorso sono giusti"

Mondadori Portfolio via Getty Images

, ex difensore e attuale commentatore, intervenendo ai microfoni di Radio DeeJay, dice la sua sul momento della, reduce dalla sconfitta sul campo del Napoli: "Io sono tra quelli che credono nel lavoro, nel progetto, e per questo ci vuole tempo, un'analisi corretta. Nel bene e nel male. Se non fai autocritica non capisci dove puoi arrivare. In queste ultime 3 partite, 5 tempi molto belli. Vuol dire che le idee e il percorso sono giusti".Adani aggiunge: "Il dato più grave è questo: 17 punti persi. Problema fisico? Va messo nelle valutazioni, come il fatto che ci siano stati infortuni, i giovani, le partite ogni 3 giorni. Una grande squadra però resiste col vantaggio".

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (44' st Gilmour), McTominay; Politano (37' st Mazzocchi), Lukaku (44' st Simeone), Neres (45'+2' st Ngonge). Allenatore: ConteJuventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso (20' st Savona); Locatelli (29' st Douglas Luiz), Thuram; Yildiz (20' st Mbangula), Koopmeiners, Gonzalez (29' st Conceiçao); Kolo Muani (37' st Vlahovic). Allenatore: MottaArbitro: ChiffiAmmoniti: Cambiaso (J), Lobotka (N), Spinazzola (N), Koopmeiners (J)