L'agente fra gli altri di Mattia De Sciglio e Patrick Cutrone, Donato Orgnoni, ha concesso una bella intervista a Tuttosport in cui fa il punto sulla crescita dei suoi due assistiti.



DE SCIGLIO - "Mattia è soltanto al 60% del suo potenziale. Contro Chiesa 7 duelli vinti su 8? Non mi stupisce, a stupirmi è chi non se l'aspettava, questo è Mattia e gli manca solo la continuità, visto che ha iniziato la stagione in ritardo a causa di alcuni problemi fisici. Cancelo non si discute, ma Mattia ha qualcosa in più a livello difensivo. Confrontarsi con gente come lui ed Alex Sandro è un grande stimolo, Mattia vuole diventare un top.



L'ADDIO AL MILAN - "L'addio al Milan? Già allora era convinto che l'affare l'avesse fatto la Juventus e adesso mi sembra sia chiaro a tutti. Hanno investito 12 milioni per De Sciglio, con quella cifra ormai compri un giovane, non un Nazionale".



CUTRONE - "Il mio sogno è avere quattro dei miei ragazzi titolari al prossimo Mondiale: De Sciglio, Cutrone, Verdi e Bettella. Patrick continua a segnare, con il gol al Parma siamo a 7 stagioni, 25 con il Milan in poco più di un anno. Ibra? Non sarebbe un problema, i campioni come lui ti aiutano a crescere".