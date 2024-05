Ag. Lautaro: "Ama l'Inter, vorrebbe restare a vita. Serve un accordo, ma non in qualsiasi modo"

Ma dovrà essere trovato un accordo tale da soddisfare tutte le parti in causa”. Sono queste le dichiarazioni fornite da, agente dell’argentino, a FcInterNews: “. È un club a cui voglio bene, Lautaro si sente al 100% parte integrante dello stesso. Lui ha ancora due anni di contratto, questo significa che ci sono due anni di contratto per definire la situazione.”.

“L’Inter vuole rinnovare. E noi abbiamo già detto di sì, perché Lautaro è felicissimo all’Inter. Con la discussione che partirà dal fatto che Lautaro, rispetto a quando ha rinnovato l’ultima volta, è ancora più speciale per i nerazzurri. Aggiungo: la sua lealtà per l’Inter è assoluta. Vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi. Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, un Mbappé, a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui. Sa, in Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno. Dovrò affrontare tutte queste tematiche con l’Inter quando ci vedremo. Attenzione: non abbiamo parlato con alcun club per una sua eventuale cessione, proprio perché il ragazzo vuole rimanere a Milano”.

“Quello che intendeva dire è che ci potremo vedere sempre fino alla scadenza del contratto per rinnovare con l’Inter. Lautaro vuole un accordo per rimanere a Milano. Discuteremo di tutto. Lautaro prova un amore profondo e reale per i tifosi e per la maglia. Ma parliamo comunque di un accordo professionale. E dovremo fare un accordo professionale. È quindi fondamentale spiegare alla gente che Lautaro sia disponibile a trovare un accordo con i nerazzurri, ma non in qualsiasi modo. Di un modo che renda felice l’Inter. E Lautaro”.“Non importa la cifra eventuale dell’accordo. Le cose cambiano col tempo. Lautaro oggi è uno dei capocannonieri principi d’Europa. Quindi servirà un accordo che renda tutti felici”.

“Non devono avere paura, perché sanno che Lautaro ama l’Inter. Poi certo, la professione del calciatore è corta. E si deve adattare la situazione di Martinez a quella del mercato. Lui intanto continua a dirmi di non sentire alcun club, perché vuole restare all’Inter alle giuste condizioni. Lauti è una persona onesta, farà di tutto per restare a Milano. Siamo pronti a venire a Milano tutte le volte che l’Inter vuole per tentare di trovare un accordo. Non abbiamo mai pensato di andare via. Anzi vorremmo restare per tutta la vita. Spero e credo possa essere così”.