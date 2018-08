L'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic, ha parlato a FirenzeViola della scelta di chiudere il suo passaggio dalla Juventus alla Fiorentina: "E' stata una trattativa che si è protratta per diverso tempo, ma diciamo che alla fine certe cose fanno parte del mercato. L'unica cosa che conta è che tutto sia andato per il meglio, non c'è altro di particolarmente importante da aggiungere. Pjaca è davvero molto contento di potersi confrontare con una nuova sfida. Conosce bene la tradizione e l'importanza che ha vestire la maglia della Fiorentina nel calcio italiano: non per nulla è stata una sua scelta".