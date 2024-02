Ag. Retegui: 'Mateo mi ricorda Vieri. Il Genoa è una tappa intermedia nella sua carriera'

Marco Tripodi

Paragoni e prospettive. Le parole esternate quest'oggi da Alessandro Moggi, agente di Mateo Retegui, a proposito del proprio assistito avranno certamente un risvolto ambivalente sui tifosi del Genoa.



Se da una parte i sostenitori del club più antico d'Italia possono andare orgogliosi per il pesante accostamento fatto tra il centravanti italo-argentino e un grande bomber del passato, dall'altra temono che quanto detto riguardo al futuro del suo assistito possa preludere a un prossimo addio del ragazzo alla casacca rossoblù.



Intervenuto sulle frequenze di Radio CRC, nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete, Moggi ha paragonato apertamente Retegui a uno dei più grandi attaccanti degli ultimi decenni: "Mateo - ha dichiarato l'agente - è un finalizzatore puro, ha grande istinto per il gol, mi ricorda un po’ Bobo Vieri. Penso possa essere un grande bomber per la Nazionale italiana, oltre ad Immobile. Credo si possa prefigurare per lui una carriera importantissima".



Una carriera che però potrebbe proseguire lontano dalla Liguria, almeno stando a quanto afferma sempre Moggi: "Il Genoa è stato molto abile a catturare la sua attenzione e a rappresentare quello che potesse essere lo step intermedio prima di approdare in un grande club con tutto il rispetto per il Genoa. Anche lo scorso anno aveva già attirato grandi attenzioni".



Parole che suonano come una dichiarazione d'intenti che non possono piacere al popolo rossoblù.